Валерия назвалу любимую вредную еду Пригожина

Оказывается, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин обожает жаренную картошку.

Его супруга Валерия признается, что пытается всячески приобщить любимого мужчину к здоровому питанию.

А его любимое лакомство было не под запретом только в период пандемии коронавируса. Певица вспоминает, что Пригожин выглядел очень счастливым, когда на день рождения она ему приготовила тушеное мясо и картошку с корочкой.

Исполнительница призналась, что сама не является фанаткой жаренного и жирного. Также она рассказала, что не в восторге от лимонадов и чипсов, которые так любит большинство.

Артистка делает упор на здоровую пищу такую, как овощи, фрукты, зелень.

Разные вкусовые предпочтения супругов не отражаются на их чувствах. Знаменитости считаются одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. Вместе они больше 10 лет.