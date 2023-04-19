Днём 19 апреля журналисты американского издания Newsweek обнародовали фрагмент интервью с украинским послом в Лондоне Вадимом Пристайко, который выразил уверенность в том, что после завершения российской специальной военной операции администрация НАТО будет обязана умолять Украину о присоединении к данной организации.

По мнению Пристайко, уже сейчас представители вооружённых сил Украины являются ветеранами боевых действий, имеющими богатый опыт участия в военном конфликте с российскими войсками, в то время как Североатлантический альянс является практически открытым противником России.

Вадим Пристайко утверждает, что подразделения ВСУ в состоянии обучить армии стран НАТО противодействию любым боевым манёврам со стороны российских ВС в случае, если подобное предложение поступит на рассмотрение администрации Киева со стороны генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.

Примечательно, что официальные представители российского истеблишмента неоднократно говорили о прямой вовлечённости государств коллективного Запада в военный конфликт с Россией. В частности, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявлял, что западные страны участвуют в прокси-войне против Москвы.

Поясняя свои слова, Лавров подчеркнул, что поставляя оружие и боеприпасы Киеву, Соединённые Штаты, Евросоюз и их союзники становятся участниками данного противостояния.