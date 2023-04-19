Самбурская поделилась секретом идеальной фигуры

В последнее время актриса Настасья Самбурская без конца делится в соцсетях фото в спортзале, демонстрируя впечатляющие результаты.

Совсем недавно знаменитость выложила в Сеть фото в купальнике, заявив, что наконец достигла своей идеальной формы. Снимок она собирается сохранить для архива.

Секрет идеальной фигуры артистки прост - строгая диета, разработанная врачом-эндокринологом.

Самбурская посоветовала всем своим последователям запастись успокоительным, так как соблюдать все рекомендации по питанию в рамках такой диеты - занятие не для слабонервных.

Разрешены курица, мясо, рыба, крупы. Никаких сладостей, жареного на масле, сахарозаменителей и даже фруктов есть нельзя.