Успенская возмущена тем, что ее называют вульгарной

69-летняя Любовь Успенская не скрывает достоинства своей фигуры, часто выбирая для выступлений и выхода в свет излишне откровенные наряды.

Такой подход устраивает не всех ее поклонников. Некоторые называют исполнительницу шансона вульгарной.

Интересно, что певица не может реагировать спокойно на обвинения в свой адрес.

Успенская в интервью Муз ТВ заявила, что не выглядит вульгарно. Пожелания же стареть красиво знаменитость воспринимает как зависть со стороны менее успешных и привлекательных дам.

Звезда сцены негодует по поводу того, что на Западе артистам почему-то не воспрещается демонстрировать свои формы, а у нас сразу говорят о вульгарности.