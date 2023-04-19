Гузеева призналась, что жалеет о том, что родила только двоих детей

Актриса и ведущая Лариса Гузеева в очередной раз вышла на связь со своими подписчиками.

Ролик, который знаменитость выложила в Сети, она записала вместе со своей наследницей Ольгой, где сделала неожиданное заявление.

Гузеева сокрушается по поводу того, что родила лишь двоих детей. Она не стала скрывать, что ей очень нравится быть мамой.

Ведущая призвала поклонниц рожать наследников, заявив, что с позиции на сегодня родила бы как минимум 10 детей, но никак не 2-ух.

Кроме дочери Ольги Бухаровой, родившейся в 2000 году, у актрисы есть сын Георгий Толордава 1992 года рождения.