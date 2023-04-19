19 апреля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что накануне ряд западных СМИ со ссылкой на журналистов из Норвегии, Швеции, Финляндии и Дании обвинили правительство России в намерениях осуществить ряд диверсионных актов на энергетических объектах в государствах северной части Европы.

По словам Пескова, данные заявления не имеют ничего общего с действительностью, поскольку у Москвы нет намерений повреждать энергоинфраструктуру европейских стран. Кроме того, Дмитрий Песков предложил западным репортёрам внимательнее изучить вопрос с подрывом российским газопроводов North Stream.

Известно, что 26 сентября 2022 года в водах Дании и Швеции были повреждены две нити трубопровода "Северный поток-1" и одна нить "Северного потока-2", которые принадлежат России. Позднее стало известно, что причиной разгерметизации газовой магистрали является взрыв.

Американский расследователь Сеймур Херш утверждает, что подрыв "Северных потоков" был осуществлён военными водолазами из Соединённых Штатов, которые в июне прошлого года заминировали газопроводы за шесть часов нахождения под водой под видом учений НАТО, после чего бомбы активировали норвежские спецагенты.

Позднее информагентства Zeit и CNN опровергли причастность западных стран к диверсии на трубопроводах North Stream, обвинив в данном инциденте некую проукраинскую группировку, состоявшую из шести человек (5 мужчин и одна женщина), которые получали финансирование от олигарха из Украины.