Приемная дочь Хаматовой Ася переезжает в Америку по грин-карте

Приемная дочь Чулпан Хаматовой Ася получила грин-карту и уезжает жить с США. Девушке 20 лет, а удочерена она была в 2003 году.

Почему и как Ася собралась за океан неизвестно, ведь имея российское гражданство, в сегодняшних реалиях переехать в Штаты на ПМЖ фактически нереально.

Существует 6 оснований для переезда иностранца в США: брак с американским гражданином; воссоединение с семьей; статус беженца; финансовая поддержка бизнеса на территории Штатов; трудоустройство и выдающиеся способности.

Каждый из способов очень долгий и требующий больших усилий и вложений.

Также девушка могла получить политическое убежище из-за взглядов относительно СВО, которые скорее всего совпадают с позицией матери по вопросу.