19 апреля лидер российского энергоконцерна "Росатом" Ренат Карчаа пообщался с представителями прессы, дав оценку письму Минэнерго Соединённых Штатов, которое ранее было отправлено на его имя. В тексте письма утверждается, что на территории Запорожской атомной электростанции есть американские технологии, которые не могут экспортироваться без разрешения Вашингтона.

По мнению Карчаа, подобные выпады со стороны американского Министерства энергетики должны расцениваться строго в качестве метода ведения психологической войны в условиях российской спецоперации, которая подтолкнула страны коллективного Запада к началу антироссийской кампании в средствах массовой информации.

Ренат Карчаа напомнил, что изначально подразделения вооружённых сил Украины производили массированные обстрелы территорий, прилегающих к ЗАЭС, что могло происходить с дозволения западных союзников Киева. Теперь же в Белом доме избрали другую тактику давления на Россию по линии атомной электростанции в Энергодаре, считает Карчаа.

В то же время глава "Росатома" полагает, что в правительстве Соединённых Штатов прекрасно осведомлены о нежелании российских экспертов пользоваться американскими технологиями, которые якобы присутствуют на Запорожской АЭС, поскольку России имеется своя высокотехнологичная энергетическая база.

Характерно, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси недавно посетил Запорожскую атомную электростанцию во второй раз, призвав к её демилитаризации и создании безопасной зоны вокруг данного объекта.