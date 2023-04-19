Хабенский и Петров снялись в ремейке фильма Гостья из будущего, который выйдет на экраны в 2023 году

Ремейк культового советского фильма "Гостья из будущего" под названием "Сто лет тому вперед" увидит свет в текущем году.

Трейлер фильма уже выложен на платформе Ютуб.

В картине снялись такие отечественные звезды экрана, как Александр Петров, Юра Борисов, Константин Хабенский, Федор Бондарчук, Виктория Исакова.

Колю Герасиомова в новой версии кинопроекта сыграл Марк Эдельштейн, известный по сериалу "Монастырь" Александра Молочникова. Алису Селезневу сыграла Дарья Верещагина.

По сюжету все герои фильма живут в современной Москве, а Алиса, как водится, на век позже.

Премьерный показ "Сто лет тому вперед" состоится 28 декабря 2023 года, а режиссером проекта является Александр Андрющенко.