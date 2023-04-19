Бузова прокомментировала свою беременность от Галустяна

Поющая ведущая стала одной из посетительницей премии "Прорыв года", в рамках которой ответила на некоторые вопросы представителей СМИ.

Журналисты принялись поздравлять Ольгу с беременностью, заметив ее округлившийся живот, а также спросили, правда ли, что она ждет наследника(цу) от соведущего по проекту "Новые звезды в Африке", комика Михаила Галустяна.

Бузова отметила, что не в духе. Также она заявила, что не 1 апреля на дворе, чтобы отпускать такие шутки.

Информацию о беременности от Галустяна она назвала откровенной чушью и неправдой, которую комментировать у нее нет желания.