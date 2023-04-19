Рудковская высказалась в поддержку присуждения Пересильд звания героя России

Яна Рудковская в своем Телеграм-канале заявила, что актриса Юлия Пересильд достойна звания героя России.

Музыкальный продюсер объяснила, что ради своей профессии артистка перешагнула через страх, снявшись в космосе.

"Вызов" - первый фильм, снятый на Международной космической станции (МКС). Режиссером проекта стал Клим Шипенко.

Пересильд сыграла в картине женщину-врача, вынужденную на космическом корабле делать операцию.

Стоит отметить, что на кастинге на эту роль знаменитость обошла тысячи своих коллег.