Рудковская высказалась в поддержку присуждения Пересильд звания героя России

Яна Рудковская в своем Телеграм-канале заявила, что актриса Юлия Пересильд достойна звания героя России.
Музыкальный продюсер объяснила, что ради своей профессии артистка перешагнула через страх, снявшись в космосе.
"Вызов" - первый фильм, снятый на Международной космической станции (МКС). Режиссером проекта стал Клим Шипенко.
Пересильд сыграла в картине женщину-врача, вынужденную на космическом корабле делать операцию.
Стоит отметить, что на кастинге на эту роль знаменитость обошла тысячи своих коллег.
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