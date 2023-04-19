Бородин высказался насчет судебного иска Козловского против него

Виталий Бородин высказался относительно иска Данилы Козловского против него в интервью "Лента.ru".

Общественник заявил, что он и сотрудники Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, руководителем которого он является, были готовы к такому повороту событий.

Более того, они ждали иск раньше, чем он поступил. Бородин убежден, что в суде правда будет на их стороне.

Иск Козловский против общественного деятеля подал в ответ на заявление того в прокуратуру с требованием проверить актера на предмет дискредитации ВС РФ.