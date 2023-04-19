Козловский заявил, что любит родину и не собирается менять ПМЖ

Актер Данила Козловский обратился к почитателям своего таланта в своем Телеграм-канале, призвав их не верить в информацию о том, что кумир уехал из России и проживает в Штатах.

Козловский заявил, что покидать Россию не намерен, так как любит свою родину и хочет жить именно здесь.

37-летний звезда экрана записал видео для поклонников, где заверил, что живет и трудится в родном государстве и никуда "сваливать" не собирается, так как считает, что в сложное время считает себя обязанным оставаться со своим зрителем, чьим отношением он очень дорожит.

Известно, что у артиста в США проживает дочь от первого брака, куда ее увезла мать. Он навещал наследницу за рубежом, но после вернулся на родину.