Балет Нуреев снят с репертуара Большого театра из-за подписанного закона о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей

18:01 2023-04-19

Генеральный директор ГАБТ Владимир Урин объяснил, почему из репертуара театра убрали балет "Нуриев".

Генеральный директор ГАБТ(Государственный академический Большой театр) Владимир Урин объяснил, что балет "Нуриев" больше не будут показывать на сцене учреждения культуры по той причине, что он попадает под действие закона о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей.

Об этом Урин сообщил сегодня (19 апреля 2023 года) утром а пресс-конференции.

Главой РФ Владимиром Путиным закон о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей, смене пола, педофилии подписан в конце 2022 года.

Согласно правкам законодательного документа, пропаганда вышеуказанных "вещей" запрещена через СМИ, социальные сети, кино, другие виды искусства.

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