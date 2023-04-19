Четыре подкормки, которые гарантируют отменный результат при выращивании баклажанов

Создать полезные питательные смеси для баклажанов можно из компонентов, которые доступны и всегда под рукой. Вам понадобятся йод, дрожжи, зола.

Дрожжевое удобрение делаем из теплой воды (литр), пачки дрожжей, сахара (берем 12 г). Настаиваем раствор несколько часов. Потом разводим его в пропорции 1:10. Таким составом можно подкормить баклажаны раз в течение всего сезона.

Из золы готовим такой раствор: 300 г золы на ведро воды. Дадим настою постоять сутки. Потом процеживаем и берем для полива.

Еще один полезный рецепт с йодом: в трех литрах воды растворяем 2 капли йода. Делаем корневые подкормки.

Отличное питательное средство для баклажанов на основе бананов: берем банановые шкурки - 2-3 штуки, заливаем кипятком - 3 литра, держим настой 2-3 дня. После чего процеживаем, используем для полива.