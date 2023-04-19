Четыре подкормки, которые гарантируют отменный результат при выращивании баклажанов

19:57 2023-04-19

Покупные удобрения хороши, но на них нужно тратиться. Опытные дачники знают, как бесплатно приготовить хорошие подкормки, чтобы добиться отличного урожая.

Создать полезные питательные смеси для баклажанов можно из компонентов, которые доступны и всегда под рукой. Вам понадобятся йод, дрожжи, зола.

Дрожжевое удобрение делаем из теплой воды (литр), пачки дрожжей, сахара (берем 12 г). Настаиваем раствор несколько часов. Потом разводим его в пропорции 1:10. Таким составом можно подкормить баклажаны раз в течение всего сезона.

Из золы готовим такой раствор: 300 г золы на ведро воды. Дадим настою постоять сутки. Потом процеживаем и берем для полива.

Еще один полезный рецепт с йодом: в трех литрах воды растворяем 2 капли йода. Делаем корневые подкормки.

Отличное питательное средство для баклажанов на основе бананов: берем банановые шкурки - 2-3 штуки, заливаем кипятком - 3 литра, держим настой 2-3 дня. После чего процеживаем, используем для полива.

Показать следующие комментарии
Фото