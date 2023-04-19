Племянник Кеннеди Роберт заявил, что примет участие в выборах президента США в 2024 году

Адвокат Роберт Кеннеди объявил о том, что намерен баллотироваться в президенты США в 2024 году. Он записал соответствующую трансляцию в своем аккаунте в Твиттере.

Американский правовед пояснил, что свою кандидатуру выдвинул в главы государства от Демократической партии в Бостоне.

Роберт Кеннеди младший - родной племянник 35-го президента Америки.

Он не только адвокат, но и ведущий на радио, активист (экология), противник прививок, выступающий в рамках соответствующего движения.

Ранее сообщалось, что действующий президент Штатов Джо Байден также будет принимать в выборах президента Америки, запланированных на следующий год.