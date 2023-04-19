Парик или нарощенные волосы: продюсер Иосиф Пригожин появился на людях с шевелюрой

Иосиф Пригожин в последнее время переживает не самые лучшие времена. В Сети обсуждали его теелфонный разговор, который в итоге оказался фейком.

Затем у продюсера случился приступ, и к нему на съемочную площадку вызывали скорую. На фоне всех переживаний Иосиф на нервной почве заметно похудел.

И не только: Пригожин кардинально изменил свой имидж. Сегодня его соведущая по передаче "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева выложила фото с записи последней программы, сообщает Рrozvezd.info.

Муж Валерии предстал на нем с нарощёнными кудрявыми волосами. Таким известного всему российскому шоу-бинесу Йосю еще никто не видел.

Поклонники в шоке от увиденных ими изменений во внешности продюсера.