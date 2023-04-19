Парик или нарощенные волосы: продюсер Иосиф Пригожин появился на людях с шевелюрой

Иосиф Пригожин в последнее время переживает не самые лучшие времена. В Сети обсуждали его теелфонный разговор, который в итоге оказался фейком.
Затем у продюсера случился приступ, и к нему на съемочную площадку вызывали скорую. На фоне всех переживаний Иосиф на нервной почве заметно похудел.
И не только: Пригожин кардинально изменил свой имидж. Сегодня его соведущая по передаче "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева выложила фото с записи последней программы, сообщает Рrozvezd.info.
Муж Валерии предстал на нем с нарощёнными кудрявыми волосами. Таким известного всему российскому шоу-бинесу Йосю еще никто не видел.
Поклонники в шоке от увиденных ими изменений во внешности продюсера.
У него парик??? Волосы вживили? Ёсенька, мы тебя узнали,
Фига себе, я не узнала, как меняет людей наличие волос. Пригожин на лет 15 прям помолодел с новой прической, - написали фанаты в комментариях.
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