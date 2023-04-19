Сексолог Иванова объяснила, что постоянные измены свидетельствуют о недостатке эмоций в отношениях

Отсутствие эмоциональной связи между партнерами ведет к тому, что "эмоции" приходится искать на стороне. Такого мнения придерживается специалист в области сексологии Екатерина Иванова.

Врач поделилась рассуждениями по поводу частых измен в интервью "ФедералПресс".

Эксперт заострила внимание на том, что говорить о любви и проявлять чувства - не одно и тоже. Нельзя говорить о том, что человек дорог, сидя с "покерфейсом".

Когда один из супругов ведет себя так, то у другого, что совершенно естественно, закрадываются сомнения по поводу того, а есть ли любовь.

Иванова утверждает, что язык и тело должны действовать в унисон.

Частое проявление безразличия партнером ведет к тому, что второй решается на измену, таким образом находя "эмоции" в других отношениях.