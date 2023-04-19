Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль всем желал не богатства и здоровья, а везения

Черчилль был совершенно прав в этом своем утверждении. В истории 21 века тоже есть многочисленные подтверждения важности случая и везения.

В качестве примера можно привести истории выживших людей в день террористической атаки на манхэттенские башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2021 года.

Руководитель крупной компании, работавший в одной из башен, выжил в тот день, потому что впервые повел своего сынишку в детский сад и опоздал в офис. Еще один молодой человек остался живым, так как в тот день была его очередь бежать за пончиками для коллег.

У кого-то из спасшихся от смерти в то утро не прозвенел будильник, кто-то застрял в пробке или опоздал на автобус. У одной женщины кофе пролился на одежду, она была вынуждена переодеваться и тоже опоздала.

А работавший в башне-близнеце мужчина зашел по пути в аптеку за пластырем, потому что в то утро натер новыми туфлями ноги.

Все мелочи, которые ежедневно заставляют нас раздражаться, случаются не просто так. Возможно, с их помощью судьба защищает нас от опасных ситуаций и смертельной опасности.

Поэтому, если утро началось не так: потерялись ключи от машины, дети медленно собираются в школу, пришлось долго стоять в пробке - не нужно раздражаться. Есть вероятность, что вам просто повезло спасти свою жизнь или избежать неприятной ситуации.