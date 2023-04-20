Успешные испытания вакцины против агрессивного вида рака прошли в США

Как известно, меланома, или рак кожи - одно из самых агрессивных онкологических заболеваний. При нем очень быстро образуются метастазы, и шансы выжить, если болезнь обнаружена на поздней стадии, очень невелики.

Недавно разработанный американскими учеными препарат может в корне изменить эту ситуацию. Две компании - Moderna Inc. и Merck & Co - заявили о том, что провели успешные исследования новой прививки, которая значительно снижает риск смерти от меланомы и возникновение рецидивов.

В исследовании препарата участвовали пациенты, у которых меланома была удалена хирургически. Почти 80% пациентов, которым ввели разработанное в 2014 году лекарство для лечения меланомы, а затем новую вакцину, вышли на стойкую ремиссию в течение полутора лет.

Исследования новой вакцины продолжаются. После многочисленных положительных результатов препарат будет широко применяться в Соединенных Штатах.