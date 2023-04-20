Журналист Кушанашвили внес свое слово в грызню актеров Назарова и Кучеры

Оскар Кучера на коллегу Дмитрия Назарова набросился первым. Он осудил Назарова за высказывания из-за границы и даже назвал мудаком. Звезда «Кухни» не промолчал и ответил Кучере в стихотворной форме, сообщает СтарХит.

Словесную перепалку российских звезд оценил журналист и блогер Отар Кушанашвили. При этом он не стал занимать чью-то сторону, а просто высказал личное мнение о публичном споре.

Кучера посвятил свои стихи уехавшему из России Назарову. Назаров же только узнал, что на свете есть такой Кучера. Это уже новый виток полемики. Кучера не растерялся, но, если Назаров точно себе пишет сам, то Оскар кому-то заплатил тысячи три, — порассуждал Кушанашвили в своем шоу «Каково?!» на YouTube.

Как напоминает издание, Кучере не понравилось то, что коллега, будучи за границей, критикует российские власти. СтарХит также отмечает, что Назаров и в Москве всегда говорил то, что думал.

48-летний Кучера в одном из интервью звезду «Кухни» назвал мудаком и предателем. Оскар в последнее время проходится по всем эмигрировавшим из страны артистам.

В свою очередь, 65-летний Дмитрий Юрьевич выпускает гневные стихи и песни. Правда, до спора с Кучерой артист не говорил о коллегах негативно.