Кудрявцева пожаловалась, что из-за записки на холодильнике потребляет больше вредной пищи, чем раньше

Записка на холодильнике "Сахар и мучное - не жрать" стала для ведущей Леры Кудрявцевой не предупреждением, а напоминанием.

Получается, что если бы этой записки не было, то она бы и не вспомнила о запасах конфет или куличах, а теперь "подсказка" перед глазами.

Ведущая выложила пост в соцсети, где сокрушается, что как только вывесила на холодильник "похудельческую надпись", стала есть вкусностей гораздо больше.

Она дает себе обещание вот сейчас доем этот кулич или эту конфету и все, но следующий раз история повторяется.

Ранее сообщалось, что соведущий Кудрявцевой по шоу "Звезды сошлись", всегда лысый музыкальный продюсер Иосиф Пригожин появился на съемках с густой шевелюрой, заставив гадать окружающих о "происхождении" своих волос.