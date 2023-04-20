Орлова пожаловалась на непреодолимую усталость, и дело не только в уходе за новорожденной дочкой

Известная певица и ведущая Ольга Орлова сокрушается, что усталость преследует ее в последнее время.

Знаменитость жалуется, что сейчас уйма времени и сил у нее уходит на уход за новорожденной дочкой Аней, но не только это отнимает у Ольги энергию.

Заболела ее любимая кошка Соня, которая является членом семьи. Бедному животному диагностировали редкое и неизлечимое заболевание.

Орлова в один из таких дней рассказала, что приехала домой, легла в постель, так как чувствовала себя абсолютно вымотанной.

В ее загородном доме кроме кошек обитают и собаки. Певица не раз делилась фото с питомцами, лежащими на кровати.

Некоторые фанаты отметили даже, что артистка больше внимания уделяет животным, а не мужу с дочерью.