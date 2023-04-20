Данилко не выпустили из Украины в США и Канаду, в чем он обвиняет русских

Андрей Данилко сообщил в своих социальных сетях нерадостную новость для своих поклонников.

Его концертный тур по городам США и Канады, запланированный на апрель текущего года, не состоялся по причине срыва.

Верка Сердючка (сценический образ исполнителя) успокоила фанатов тем, что ее выступления перенесены на осень текущего года.

Данилко уверяет, что "хитрые" русские пытались сорвать его тур.

Музыкант объясняет, что его сотрудники из разных уголков Украины. По этой причине оформить быстро необходимую на всех документацию для выезда за границу не удалось.