Лобода призналась, что в Латвии начала все с нуля, о баснословных гонорарах пока речи нет

Светлана Лобода не в первый раз вспомнила, что бросила российский шоубиз на пике своей популярности.

В течение полугода певица собирала себя по частям из-за того, что творилось с ее родной Украиной.

После артистка все же смогла взять себя в руки, вернувшись к концертной деятельности, но уже не в РФ.

Исполнительница начала в Прибалтике все с нуля. Больших заработков нет, но выступления дают энергию и возможность помогать своей родине.

Светлана отметила, что не реагирует на критику, а просто собрала всю семью и переводит средства в поддержку украинского государства.