Лобода призналась, что в Латвии начала все с нуля, о баснословных гонорарах пока речи нет

Светлана Лобода не в первый раз вспомнила, что бросила российский шоубиз на пике своей популярности.
В течение полугода певица собирала себя по частям из-за того, что творилось с ее родной Украиной.
После артистка все же смогла взять себя в руки, вернувшись к концертной деятельности, но уже не в РФ.
Исполнительница начала в Прибалтике все с нуля. Больших заработков нет, но выступления дают энергию и возможность помогать своей родине.
Светлана отметила, что не реагирует на критику, а просто собрала всю семью и переводит средства в поддержку украинского государства.
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