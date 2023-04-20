Барановская заявила, что намерена стать актрисой

Юлия Барановская признается, что хочет попробовать себя в разных профессиях, о чем сообщает Пятый канал.

При этом ведущая заявляет, что певицей быть никогда не хотела и в настоящее время ее мнение по данному вопросу не изменилось. Причина - отсутствие данных.

А вот в качестве актрисы Юлия бы с удовольствие испытала свои силы, несмотря на то, что специализированного образования не получала.

В кинопроектах Барановская играла, но саму себя, а ей хотелось бы примерить иной образ.

Звезда экрана готова на эксперименты в данной сфере, и, если режиссер какого-то фильма поймет, что она подойдет роль, то ведущая с удовольствием согласится.