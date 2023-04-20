Вован и Лексус пояснили, почему не устраивают розыгрыши российских политиков

Пранкеры Вован и Лесус убеждены, что сейчас не то время, когда стоит разыгрывать политиков в РФ.

Юмористы справедливо заметили, что сейчас у России масса проблем и без этого.

Кроме того, знаменитости отметили, что интересуются мировыми событиями, и считают, что "российскую повестку" они уже переросли.

Также пранкеры негативно оценили желание оппозиционеров создать на территории Польши "альтернативную российскую власть", сравнив их с героями фильма "Корона российской империи" (последняя часть "Неуловимых мстителеЙ"), когда каждый хотел быть императором, отсиживаясь за границей.

Откровениями Вован и Лексус поделились в проекте "Абзаца" под названием "Так сказать".