Вован и Лексус пояснили, почему не устраивают розыгрыши российских политиков

Пранкеры Вован и Лесус убеждены, что сейчас не то время, когда стоит разыгрывать политиков в РФ.
Юмористы справедливо заметили, что сейчас у России масса проблем и без этого.
Кроме того, знаменитости отметили, что интересуются мировыми событиями, и считают, что "российскую повестку" они уже переросли.
Также пранкеры негативно оценили желание оппозиционеров создать на территории Польши "альтернативную российскую власть", сравнив их с героями фильма "Корона российской империи" (последняя часть "Неуловимых мстителеЙ"), когда каждый хотел быть императором, отсиживаясь за границей.
Откровениями Вован и Лексус поделились в проекте "Абзаца" под названием "Так сказать".
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