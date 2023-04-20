Муцениеце призналась в своих недостатках

Агата Муцениеце активно общается со своими поклонниками в социальных сетях.

Она отвечает на вопросы фолловеров и не забывает делится своими переживаниями в рамках собственного блога.

Экс-супруга Павла Прилучного призналась, что не всегда ощущает себя красивой и элегантной. Агата почувствовала себя подростком, надев джинсы с курткой.

Актриса привела в пример свою старшую коллегу Ольгу Кабо, которая что бы не одела, всегда выглядит потрясающе.

Стоит отметить, что Муцениеце следит за своим внешним видом с особой тщательностью. Она постоянно занимается спортом, а в ее рационе отсутствует все мучное и сладкое.