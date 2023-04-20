Песков назвал «странными» заявления о поездке двойника Путина в зону СВО

Днём четверга, 20 апреля, глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков высказался о заявлении главы Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, который утверждает, что 18 апреля вместо Владимира Путина зону проведения СВО посещал якобы один из его двойников. По мнению Пескова, подобные заявления являются "странными".

Во вторник администрация президента России опубликовала пресс-релиз, согласно которому Путин посетил Херсонскую область, побывав в штабе командования российской группировкой Днепр. Также Владимир Путин приезжал в Луганскую Народную республику, где встретился с командованием группировки "Восток".

Дмитрий Песков утверждает, что поездка Путина в зону специальной военной операции не планировалась заранее и фактически стала спонтанной. Характерно, что во время посещения российских штабов в зоне боевых действий Владимир Путин подарил его командованию икону, отметив, что она принадлежала одному из наиболее талантливых российских министров обороны.

Оборонное ведомство РФ обнародовало видеозапись, на которой Путин вручает икону командирам российской группировки. На видео показана момент передачи иконы, во время чего Владимир Путин говорит о скором начале празднования православной Пасхи, хотя о поездке президента в зону спецоперации рассказали 18 апреля.

При этом Песков оперативно разъяснил журналистам причины подобного высказывания, напомнив, что согласно канону, празднование Пасхи длится сорок дней.