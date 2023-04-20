Маркл назвала главныЙ секрет своей стройной фигуры

Меган Маркл призналась, что оставаться стройной ей помогает ежедневный бег. Это занятие не только помогает не поправиться, но и выкинуть "мусор" из головы, который "захламляет" мозг и не дает радоваться жизни.

Герцогиня рассказала, что также несколько раз в неделю занимается пилатесом. В доме, где она проживает с принцем Гарри и детьми, имеется спортзал. Упражнения Маркл предпочитает делать под DVD.

И все же главным секретом идеальных форм Меган является йога, которую создали инструкторы из Канады. Главным требованием при выполнении упражнений считается помещение с температурой в 36 - 40 градусов Цельсия.

Жена принца утверждает, что данный метод помогает быстро похудеть и избавиться от токсинов.