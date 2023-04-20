Песков прокомментировал поездку Столтенберга в Киев, напомнив о главной цели СВО

Днём 20 апреля ряд западных СМИ обнародовали информацию о том, что генеральный секретарь военно-политического блока НАТО Йенс Столтенберг сегодня прибыл в Киев с необъявленным визитом. Характерно, что данная поездка Столтенберга в Украину стала первой с начала спецоперации.

Зарубежные информагентства публикуют фотографии, на которых показано, что Йенс Столтенберг действительно находится в Киеве с рабочей поездкой. Позднее немецкое новостное издание Deutsche Welle (признано иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ) со ссылкой на администрацию Североатлантического альянса подтвердило визит Столтенберга в Киев, показав соответствующее видео.

Во время своей поездки Йенс Столтенберг публично заявил, что в будущем Украина неизбежно станет частью НАТО, поскольку руководство блока не меняло своей позиции по возможности включения украинского государства в свои ряды. Тем не менее, политик подчеркнул, что в ближайшее время переговоры о членстве Украины в данной организации не предвидятся.

Кроме того, Столтенберг отметил, что украинское государство не сможет вступить в Североатлантический альянс в случае, если оно проиграет по итогам начатой Россией специальной военной операции. В то же время военный чиновник заверил, что блок продолжит оказывать Киеву всевозможную поддержку для его победы в конфликте.

Позднее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что одной из приоритетных целей СВО до сих пор является недопущение вступления Украины в НАТО.