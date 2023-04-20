Выступление группы Алиса отменено в Краснодаре

Музыканты рок-группы "Алиса" не выйдут на сцену Краснодара. О переносе концертов коллектива стало известно и в Волгограде, Ростове-на-Дону и Воронеже.

Константин Кинчев и его команда должны были радовать своими песнями жителей Краснодара и гостей города 28 апреля в "Кроп arena".

За неделю до культурного события на странице группы в соцсетях появилось объявление о его переносе на осень.

В сообщении названы новые даты концертов в разных городах. Воронеж - 2 октября, Волгоград - 4 октября, Краснодар - 6 октября, Ростов-на-Дону - 8 октября.

Ни место проведения, ни цена билетов не меняются.

В случае необходимости билеты можно сдать в месте их покупки.

О причинах переноса выступлений информации нет ни от группы, ни от организаторов концертов.