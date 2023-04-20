Baza: отделение СДЭК в Москве оцепили из-за подозрения на статуэтку с бомбой

Днём 20 апреля журналисты информагентства Baza сообщили, что сегодня около 10:30 утра в отделение транспортной компании СДЭК на Стартовой улице Москвы пришла подозрительная посылка. Через два часа после её доставки агенты службы безопасности позвонили в данное отделение СДЭК, призвав немедленно закрыть пункт выдачи посылок и эвакуировать из него всех людей.

В службе безопасности пояснили, что в пришедшей сегодня посылке вероятно находится статуэтка, начинённая самодельным взрывным устройством. После поступления данного сообщение отделение СДЭК на Стартовой улице оцепили полицейские, оперативно прибывшие на место событий.

Днём ранее в СМИ появились сведения о том, что некоторые российские политологи начали получать загадочные посылки со статуэтками маршала Георгия Жукова внутри. Данные статуэтки были сделаны по заказу в одной из ульяновских мастерских и доставлены в Москву 17 апреля.

Известно, что подобную статуэтку получил российской военный аналитик Константин Сивков, который незамедлительно связался с правоохранителями и прессой, рассказав им, что видит параллели между получением подобной посылки и трагической гибелью военкора Владлена Татарского.

2 апреля российский военный корреспондент Владлен Татарский скончался в результате теракта, совершённого в одном из кафе Санкт-Петербурга. Сообщалось, что мужчине подарили статуэтку, в которой была позднее сдетонировавшая бомба. Основной подозреваемой по данному уголовному делу является россиянка Дарья Трепова 1997 года рождения.