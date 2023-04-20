Асмус заявила, что ее тошнит от актрис, которые на все готовы ради роли

Кристина Асмус накинулась с критикой на коллег-актрис, готовых ради роли на все.

На своей страничке в социальных сетях экс-супруга Гарика Харламова поделилась соображениями по поводу артисток, которые в кино появляются "по блату".

Асмус сообщила, что не выносит актрис, заигрывающих с продюсерами, восхваляющих режиссеров, ни одного фильма которых не видели.

Актриса обратила внимание, что ее никто в кино не приводил, за ее роли не платил, и спать, к счастью, ей ни с кем не пришлось ради ролей.

На этом фоне Кристина не стала скрывать, что на нее оказали влияние близкие друзья из мира кино такие, как Юлия Хлынина, Роман Евдокимов, Михаил Галустян, Дарья Мельникова.