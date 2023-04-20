Портрет Пугачевой убрали из БКЗ Октябрьский в Москве

Алла Пугачева с 1978 по 2008 годы на сцену столичного БКС "Октябрьский" выходила около 20 раз.

Данная площадка числилась среди самых любимых Аллой Борисовной.

40 лет в фойе культурного учреждения провисел портрет исполнительницы, а теперь его убрали.

Поклонники певицы требуют вернуть ее фото или снять изображения всех других артистов.

Такая ситуация произошла в связи с тем, что знаменитость высказалась против проведения спецоперации РФ в Украине, поддержав в этом своего супруга, комика Максима Галкина.

Отметим, что уехав в Израиль в марте 2022 года, Пугачева осенью приезжала в Россию с детьми, но после снова вернулась к мужу.