Асти впервые выступит с большими концертами в Москве и Питере

Anna Asti в первый раз за свою карьеру выступит с большими сольными концертами в столице РФ и Санкт-Петербурге.

Выступления певицы запланированы на осень текущего года.

Знаменитость призналась, что пока не переживает по поводу концертов в самых крупных городах государства, но она и ее команда вовсю готовятся к ним.

Звезда сцены намерена поразить свою аудиторию, о чем сообщает "Газета.ru".

Асти призналась, что она и ее музыканты хотят "сделать что-то новое, приятное". Исполнительница отметила, что в рамках ее выступления будет много музыки и искренности.