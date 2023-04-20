Асти впервые выступит с большими концертами в Москве и Питере

Anna Asti в первый раз за свою карьеру выступит с большими сольными концертами в столице РФ и Санкт-Петербурге.
Выступления певицы запланированы на осень текущего года.
Знаменитость призналась, что пока не переживает по поводу концертов в самых крупных городах государства, но она и ее команда вовсю готовятся к ним.
Звезда сцены намерена поразить свою аудиторию, о чем сообщает "Газета.ru".
Асти призналась, что она и ее музыканты хотят "сделать что-то новое, приятное". Исполнительница отметила, что в рамках ее выступления будет много музыки и искренности.
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