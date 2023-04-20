Пугачева и Галкин отдают за школу своих наследников в Израиле более 3 000 000 российских рублей

Наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина посещают в Израиле элитную школу.

Учебное заведение Лизы и Гарри носит название "The King Solomon School" и расположена в северной части столицы государства.

Основал школу Вячеслав Мирилашвили, являющийся экс-совладельцем соцсети "ВКонтакте".

Один месяц оплаты в таком учреждении образования стоит 135 000 на российские рубли. Также обязательным условием является внесение средств родителями сразу за год обучения. Каникулы также оплачиваются элитой, так как простые смертные не в состоянии учить своих чад здесь.

Итак, год учебы в "The King Solomon School" стоит 1 620 000 рублей, а детей у Галкина и Пугачевой двое. Итого: 3 240 000 рублей.

В учебном заведении созданы самые лучшие условия для развития несовершеннолетних. После окончания школы выпускники вправе поступать в любой университет мира.