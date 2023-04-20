Дачный эксперт объяснил, что посадить рядом с клубникой, чтобы было много ягод

Грамотная рассадка на огороде позволяет вырастить большой урожай, кроме того, правильные соседи-растения будут помогать друг другу расти и развиваться.

Возле клубники можно высаживать не все растения, некоторые будут не просто мешать, а могут сильно навредить.

Не уживутся рядом с клубникой топинамбур, гвоздика, подсолнух, малина, капуста, помидор, картошка и прочие пасленовые культуры.

Растений, которые станут хорошими соседями и даже друзьями клубники, тоже немало. Ориентируйтесь на этот список: бобовые, редька, морковь, щавель, шпинат, редис, салат.

Лучше всего остановить свой выбор на луке или чесноке. Их можно посадить на одной грядке с клубникой. Чесночно-луковый запах отвадит многих недругов ягодной культуры.

При этом растения-соседи будут отдавать друг другу полезные вещества, взаимно помогая в росте и развитии.