Знающий цветовод объяснил, как банан помогает пышному цветению домашних растений

16:15 2023-04-20

Много зелени дома - это, конечно, хорошо, но каждому цветоводу хочется, чтобы комнатные растения еще и эффектно цвели, украшая интерьер яркими красками. Подкормка из банана поможет быстро добиться этой цели.п

Нередко причина скудного цветения или полного его отсутствия кроется в нехватке питательных элементов.

Банановая подкормка - средство, на которое комнатные цветы очень хорошо откликаются.

Удобрение делаем из банановой кожуры. Первым делом ее высушиваем в духовке. Ставим режим 180 градусов, выдерживаем время 15 минут.

Потом вынимаем кожуру из духовки и с легкостью измельчаем до порошкообразного состояния. Это и будет наше будущее удобрение.

Останется его внести в горшок с цветком и перемешать с грунтом. Результаты вы увидите очень скоро в виде обильного и яркого цветения.

Банановый порошок, кстати, пригодится  и для подкормки многих дачных растений.

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