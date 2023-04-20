Знающий цветовод объяснил, как банан помогает пышному цветению домашних растений

Нередко причина скудного цветения или полного его отсутствия кроется в нехватке питательных элементов.
Банановая подкормка - средство, на которое комнатные цветы очень хорошо откликаются.
Удобрение делаем из банановой кожуры. Первым делом ее высушиваем в духовке. Ставим режим 180 градусов, выдерживаем время 15 минут.
Потом вынимаем кожуру из духовки и с легкостью измельчаем до порошкообразного состояния. Это и будет наше будущее удобрение.
Останется его внести в горшок с цветком и перемешать с грунтом. Результаты вы увидите очень скоро в виде обильного и яркого цветения.
Банановый порошок, кстати, пригодится и для подкормки многих дачных растений.
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