Глава киевского режима утверждает, что «сейчас, когда большинство поддерживают вступление в альянс», самое подходящее время для приглашения Украины в НАТО.

«Вильнюсский саммит НАТО может стать историческим. Благодарен за приглашение посетить саммит, но важно, чтобы и Украина получила соответствующее приглашение. Нет ни одного барьера, мешающего принятию политических решений по приглашению Украины в альянс», — сказал Зеленский.

Владимир Зеленский подытожил, что киевскому режиму нужно «нечто большее», чем нынешнее взаимодействие Украины и стран блока НАТО.