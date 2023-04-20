Боня назвала россиян очень агрессивными людьми, а атмосферу в РФ сравнила с 90-ыми

Виктория Боня, проживающая в Монако, отметила, что в зарубежном государстве все относятся уважительно друг к другу, чего не скажешь о России.

Ведущая привела ситуацию, как в Москве переходишь дорогу по пешеходному переходу, таксист "объясняет матом", что нужно идти быстрее.

К преимуществам РФ Виктория относит развитую индустрию красоты. Знаменитость призналась, что первым делом, когда приезжает на родину, записывается на маникюр, педикюр, прическу, так как в Монако с этим туго.

Боня высказалась, что в настоящее время атмосфера между людьми в России ей напоминает 90-е. Все очень грубые, раздражительные, нетерпеливые.