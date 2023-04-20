Зюганов: в антифашистском форуме в Беларуси примут участие более 50 стран

Зюганов отметил, что столько же стран участвовало во Второй мировой войне.

Лидер КПРФ уточнил, что Беларусь выбрана не случайно в качестве площадки для проведения антифашистского форума, который состоится в «ленинские дни», так как республика потеряла в борьбе с нацистами и фашистами каждого третьего-четвертого своего жителя.

Геннадий Зюганов добавил, что планирует вместе с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко недавно отреставрированный мемориальный комплекс «Хатынь», чтобы «поклониться, показать, как мы готовились ко Второй мировой войне».