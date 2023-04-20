Нюша, оставившая сцену, поделилась своим фото без макияжа и фильтров

Исполнительница Анна Шурочкина (Нюша) поделилась в своем микроблоге снимком без фильтров.

В кадре артитска предстала в белом махровом халате, а в качестве прически - хвост. На лице знаменитости нет ни грамма косметики, о чем сообщает Lenta.ru.

Напомним, что Нюша в последнее время приостановила свою музыкальную деятельность. По этому поводу сокрушается ее отец и коллега Владимир Шурочкин, который был одним из солистов группы "Ласковый май".

Певец утверждает, что дочери стоило всего добиться самой, тогда бы она ценила свою карьеру. Он утверждает, что наследница потеряла интерес к сцене.

Она с семейством проживает в Дубае и наслаждается жизнью. Каким ремеслом занимается Анна, неизвестно.