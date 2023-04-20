Бузова осваивает актерское мастерство, готовясь сниматься в фильме

Ольга Бузова в своем последнем интервью рассказала, чего достигла в творческом плане.

Артистка - ведущая, исполнительница, также она попробовала себя в качестве театральной и киноактрисы.

Несмотря на массу негативных отзывов о работе знаменитости, ее зовут в проекты без конца.

Бузова собирается развиваться в актерском плане. В своем таланте Ольга окончательно убедилась после съемок клипа на композицию "Верни", где ее партнером стал актер Станислав Бондаренко.

Знаменитость даже высказывалась, что видео можно назвать короткометражным фильмом, достойным участия на Каннском кинофестивале.