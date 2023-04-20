Михалков убежден, что РФ должна работать над развитием своего кинематографа, а не стремиться попасть на Оскар

Никита Михалков заявил, что не видит никакого смысла в получении "Оскара".
Кинодеятель, получивший статуэтку за картину "Утомленные солнцем", убежден, что сегодня премия сильно изменилась, а номинанты на получение награды не те, что были раньше.
Михалков не сомневается, что сегодня все усилия следует направить на развитие собственной киноиндустрии.
Никита Сергеевич не считает, что нужно отправлять картины на "Оскар" только для того, чтобы надеяться, что до россиян наконец снизойдут.
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