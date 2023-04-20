Активисты добились своего: Постановки с Козловским в Питере отменены

Малый драмтеатр в Питере информирует о переносе постановок с участием Данилы Козловского пока сроком на месяц.
В учреждении культуры заявили, что все прибретенные билеты будут действительны в новые даты представлений.
Спектакль "Гамлет" с Козловским должен был пройти в северной столице РФ 20 и 21 апреля.
Теперь же заявлено, что зрители смогут насладиться постановкой произведения Уильяма Шекспира 21 и 22 мая соответственно.
Организаторы выразили надежду, что мероприятия все-таки состоятся. Видимо, перенос связан с проверкой Козловского на предмет дискредитации ВС РФ.
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