Активисты добились своего: Постановки с Козловским в Питере отменены

Малый драмтеатр в Питере информирует о переносе постановок с участием Данилы Козловского пока сроком на месяц.

В учреждении культуры заявили, что все прибретенные билеты будут действительны в новые даты представлений.

Спектакль "Гамлет" с Козловским должен был пройти в северной столице РФ 20 и 21 апреля.

Теперь же заявлено, что зрители смогут насладиться постановкой произведения Уильяма Шекспира 21 и 22 мая соответственно.

Организаторы выразили надежду, что мероприятия все-таки состоятся. Видимо, перенос связан с проверкой Козловского на предмет дискредитации ВС РФ.