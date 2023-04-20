Михалков выступил против наказания артистов, покинувших РФ, назвав их жертвами иллюзий

Никита Михалков впервые после болезни появился на людях.

Он ответил на вопросы представителей СМИ на пресс-конференции перед открытием Московского международного кинофестиваля.

Одной из тем разговора стала судьба знаменитостей, покинувших родину.

Режиссер убежден, что наказывать никого не нужно, каждый наказал себя сам.

Известных личностей, пребывающих за границей, он назвал жертвами иллюзий. Михалков назвал это трагедией, которую не всем дано понять.

Нашим звездам кажется, что их ждут за рубежом, но "фарфоровые" улыбки свидетельствуют о безразличии со стороны иностранцев.