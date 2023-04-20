Семенович и Котова стали родственниками благодаря своим собакам породы мальтипу

Известные в России исполнительницы Анна Семенович и Татьяна Котова практически стали родственницами.

У домашних любимцев Котовой появились щенки мальтипу. Малыши чуть подросли, а Татьяна стала подбирать для них надежных и заботливых хозяев.

Семенович забрала одного "мальчика", которого намерена после вручить жене своего младшего брата.

Певица рассказала, что родственник женился лишь недавно, по этой причине в семье детей пока нет. По мнению знаменитости, щенок должен научить супругов заботе о ближнем, подготовив к появлению детей.

Сама Семенович обещала принимать участие в воспитании собаки.