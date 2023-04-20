Подкаминская вышла в свет с прической в стиле панк

Идеальные сорта и гибриды капусты для квашения и хранения на зиму

Сортов капусты белокочанной очень много, выбрать подходящий бывает очень сложно. Особенно, если надо сделать хорошие запасы на зиму. Тут важно не ошибиться, а проверка личным опытом займет много времени.