Подкаминская вышла в свет с прической в стиле панк

Елена Подкаминская появилась на красной дорожке 45-го ММКФ (Московский международный кинофестиваль) в совершенно несвойственном для себя образе.
Первое, что обратило на себя внимание, - прическа в стиле панк с начесом и косичками.
Елена Подкаминская появилась на красной дорожке 45-го ММКФ (Московский международный кинофестиваль) в совершенно несвойственном для себя образе.
Первое, что обратило на себя внимание, - прическа в стиле панк с начесом и косичками.
Далее идет куртка и длинное платье с огромным разрезом, из-под которого выглядывала длинная нога актрисы, притягивающая к себе внимание камер.
Поклонники отметили, что Елена выглядела на 10 лет моложе, избрав для выхода в свет молодежный образ.
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