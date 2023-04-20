Подкаминская вышла в свет с прической в стиле панк

22:16 2023-04-20

Известная российская актриса поразила смелым образом. Знаменитость выбрала для выхода в свет прическу в стиле панк, куртку и длинное платье с огромным разрезом.

Елена Подкаминская появилась на красной дорожке 45-го ММКФ (Московский международный кинофестиваль) в совершенно несвойственном для себя образе.

Первое, что обратило на себя внимание, - прическа в стиле панк с начесом и косичками.

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    Далее идет куртка и длинное платье с огромным разрезом, из-под которого выглядывала длинная нога актрисы, притягивающая к себе внимание камер.

    Поклонники отметили, что Елена выглядела на 10 лет моложе, избрав для выхода в свет молодежный образ.

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