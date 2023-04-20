Врач назвала действенное средство от прыщей

Улучшить состояние проблемной кожи поможет вегетарианская диеты.

Врач-диетолог Анастасия Тимощенко утверждает, что отсутствие рафинированных жиров, сахара, переработанного мяса скажется на коже положительно.

Эксперт обратила внимание, что соблюдение подобной диеты не должно превышать полгода, так как может наблюдаться дефицит полезных веществ, что может, в свою очередь, негативно сказаться на коже.

Ухудшение состояния эпидермиса и его защтных свойств - вот, что ждет тех, кто не знает чувства меры.